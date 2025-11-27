Documentaire

De la Grèce antique à l’Amérique contemporaine, cette série documentaire décrypte le rôle de l’argent dans l’histoire.

Deuxième épisode : à partir du IVe siècle avant notre ère, les grands prédateurs que sont les empires vont faire de la monnaie le carburant de leur expansion. Cette nouvelle ère commence avec l’aventure d’un homme, Alexandre le Grand, qui pille l’immense trésor des Perses.

Ses héritiers, notamment les Ptolémée, à Alexandrie, transforment l’outil monétaire à leur profit : ils la produisent massivement et la diffusent dans toute la société. La monnaie, sur laquelle est pour la première fois figuré le visage du souverain, devient aussi un puissant outil de propagande. Plus tard, l’Empire romain, qui manque de mines sur son territoire, instaure un implacable système de pillage et de prédation, s’emparant d’immenses quantités d’or et d’argent – notamment en Gaule et dans le bassin méditerranéen – pour financer ses conquêtes. Plus tard, Charlemagne s’inscrira dans une logique similaire : avec les mines de Mêle, en Charente, il produira des millions de pièces de monnaie, ravageant pour cela des forêts entières…

Série documentaire de Frédéric Wilner (France, 2025, 52mn) documentaire disponible jusqu’au 28/07/2026