Ressources Dans la même catégorie

Podcast L’identité artistique Anna Chedid, alias NACH, autrice-compositrice, interprète et musicienne nous invite à ne jamais oublier les deux ingrédients principaux d’une...

Documentaire Madame Arthur : le cabaret du mélange des genres L’espace d’un soir, elles sont ils, ou l’inverse. Depuis 1946, dans le cabaret parisien Madame Arthur on se presse...

Conférence Dolce Vita ? Art décoratif italien 1900-1940 L’art décoratif italien entre 1900 et 1940 est marqué par une évolution rapide et fascinante, allant du mouvement Liberty...

Conférence Les 7 familles de l’art contemporain L’art contemporain, ou disons plus simplement l’art de notre époque, est peuplé d’artistes aux sensibilités diverses qui ne se...

Conférence Art, design, artisanat à l’ère du numérique Pour de nouvelles formes de coopération entre conception, expérience et matérialité Le numérique serait un facteur de dématérialisation. Le...

Documentaire Villa Noailles – Refuge de l’avant-garde artistique du XXe siècle Une visite kaléidoscopique pleine de vie dans la Villa Noailles, laboratoire de création avant-gardiste, dans le sillage d’icônes de...

Conférence Jouer Molière Entre comédies et « pièces sérieuses », y a-t-il pour les comédiens une manière moliéresque de jouer ? Une voix...

Conférence L’IA au service de la culture – Innovations et perspectives Vous êtes-vous déjà demandé comment l’intelligence artificielle pouvait transformer l’expérience des visiteurs au sein de votre institution ? Ou...

Conférence Patrimoine et diversité : la place des musées La constitution des musées de France, à travers les XIXe et XXe siècles, s’est faite dans le sillage des...

Conférence Qui a peur de l’art contemporain ? Conférence donnée par l’historien d’art, Jean-Philippe Theyskens ‘Qui a peur de l’art contemporain ?’ en décembre 2019 à l’ING...

Documentaire L’importance d’un chez-soi Face à un monde où les certitudes vacillent, le premier réflexe consiste à se retirer dans son chez-soi. Mais...

Documentaire Christo & Jeanne Claude | Portrait d’un couple d’artistes devenu star Avec leurs spectaculaires oeuvres d’art éphémères, les plasticiens Christo et Jeanne-Claude avaient fait redécouvrir sous un nouveau jour de...

Documentaire Dans les coulisses de la place Vendôme Célèbre place royale de Paris, la place Vendôme est uniformisée par des règles architecturales qui datent du XVIIème siècle....

Documentaire Irak : l’art est une arme De Mossoul à Bagdad, en passant par Bassorah, la jeunesse qui peuple l’Irak d’aujourd’hui ne ressemble à aucune autre....

Documentaire L’Art russe, l’exigence de l’excellence L’aura culturelle russe n’a plus à faire ses preuves, et, de par le monde, ils sont encore nombreux à...

Conférence L’animal dans l’art Nos amies les bêtes nous fascinent et restent un sujet artistique inépuisable à travers les siècles. Les premières représentations...

Conférence L’Ukraine moderne et contemporaine au musée Par Nicolas Liucci-Goutnikov (conservateur au Musée national d’art moderne, chef de la Bibliothèque Kandinsky). Cette conférence explore les contributions...