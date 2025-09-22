Dans l’art contemporain, qu’il soit théâtral, visuel ou performatif, les frontières entre l’esthétique et l’idéologie se brouillent de manière de plus en plus manifeste. Loin d’être une simple affaire de goût ou de forme, l’esthétique devient un langage chargé de valeurs, de tensions sociales et de visions du monde. L’œuvre ne se contente plus de séduire par sa beauté : elle interroge, provoque, déstabilise. Ce glissement vers une dimension idéologique n’est pas anodin ; il révèle la volonté de l’artiste contemporain de s’inscrire dans le réel, de dialoguer avec son époque, d’en dévoiler les fractures.