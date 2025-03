Documentaire

En Nouvelle-Calédonie, les conditions pour glisser ou «rider», comme on dit dans le milieu, sont parfaites pour les débutants comme pour les plus confirmés. Nous avons rencontré trois jeunes, dont deux dans le Top 10 du circuit international, pour nous parler de leur passion. Une immersion et une découverte dans le monde du kitesurf, du windsurf et du wakeboard.