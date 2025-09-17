Depuis 2 ans, c’est le cadeau tendance qui envahit nos intérieurs et fait des records de ventes, nous sommes déjà 4 millions à posséder une enceinte connectée que l’on peut trouver à partir de 30 euros et on peut tout leur demander. En un an, huit nouvelles marques se sont lancées sur ce créneau, mais quelles informations ces enceintes placées dans nos salons récoltent sur nous ?