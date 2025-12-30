Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le téléphone d’occasion, un marché en plein boom Des smartphones qui ressemblent à des neufs, vendus à moitié prix. Le marché du téléphone d’occasion est en plein...

Documentaire Repassage : bientôt la fin de la corvée ? Pour beaucoup d’entre nous, le repassage est une corvée. Les Français y consacrent en moyenne deux heures par semaine....

Documentaire Les DLC courtes, la solution budget Depuis quelques temps, les supermarchés ont écouté les consommateurs et mettent en avant les produits bientôt périmés. Salades, viandes,...

Documentaire Le yoga, pas si détente que ça pour les profs Elle ouvre un second studio de yoga, mais ça ne se passe pas comme prévu.

Documentaire La folie des tutoriels de bricolage Si vous vous retrouvez dans une situation où l’achat de la maison de vos rêves semble hors de portée...

Documentaire Des étudiants logés à la ferme Les étudiants ont souvent du mal à trouver un appartement dans les grandes villes. Campus vert, une association située...

Documentaire Ils s’attaquent au monopole des auto-écoles Préparer son permis en famille avec une voiture à double-commandes.

Documentaire Séjours linguistiques, quand le voyage tourne mal Apprendre une langue et découvrir le monde en même temps, c’est la promesse des séjours linguistiques. Ces séjours supposent...

Article La résilience des entreprises : surmonter les défis et construire le succès Les défis économiques et les disruptions de marché mettent à rude épreuve la résilience des entreprises. Or, c’est dans...

Documentaire Assurance : les pièges méconnus pour les assurés Pensiez-vous être intégralement couvert par votre assurance multirisque pour les réparations ? Pas si simple ! Découvrez les problèmes...

Documentaire Tancarville Claire Doutriaux nous raconte d’où vient le tancarville qui désigne un étendoir à linge. Autrice : Claire Doutriaux Réalisatrice :...

Article Eventail personnalisé : un cadeau insolite qui fait mouche Offrir un éventail personnalisé peut sembler, à première vue, une idée simple, voire désuète. Et pourtant, ce petit objet...

Article Les secrets des bonnes affaires lors du shopping en ligne Dans le monde dynamique d’aujourd’hui, le shopping en ligne est devenu une véritable révolution, offrant aux consommateurs une pléthore...

Documentaire Du bio moins cher ? Les fruits et légumes bio sont deux fois plus chers que les produits équivalents issus de l’agriculture conventionnelle. Alors,...

Article Sur quels critères doit-on se baser pour assurer son animal ? Avant de se lancer dans le choix d’une assurance pour votre animal de compagnie, il est essentiel de faire...