Documentaire

Ménage, rangement, minimalisme : enquête sur notre obsession de l’ordre… Lingettes à usage unique, services de tri payants, vêtements vendus puis loués : ce documentaire interroge notre rapport au rangement et à la consommation. Des pratiques que l’on pense anodines peuvent avoir des effets graves sur notre santé ou l’environnement. Et derrière la promesse de « se simplifier la vie » se cachent souvent des modèles économiques très profitables.

Mais d’autres voix s’élèvent : familles passées au minimalisme, marques éthiques, solutions lavables et locales. Et si l’essentiel n’était pas dans ce qu’on achète… mais dans ce qu’on décide de ne plus stocker ni jeter ?