Il existe à travers le monde des cultures ayant conservées un lien exceptionnel avec le monde animal où certaines espèces sont vénérées. C’est le cas de l’Inde où au détour de cérémonies et de cultes religieux, nous découvrons les légendes et les mythes qui les entourent. Vénérés, parés et célébrés lors de processions ancestrales, la vache, le singe, l’éléphant ou le buffle, possèdent un statut à bien part dans le cœur des indiens. Cette place particulière accordée à ces animaux ainsi que tant d’autres, comme le paon ou le rat, repose dans les préceptes l’hindouisme, l’une des plus anciennes religions existantes.