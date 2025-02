Documentaire

L’an dernier, aux Etats-Unis, un million et demi de procès verbaux pour sévices sexuels envers des enfants ont été dressés. Seul 4 % d’entre eux ont mené à une inculpation. Aujourd’hui, 3.000 mères et leurs enfants se cachent, hors la loi. Elles ont pris la fuite, désavouées par les tribunaux après avoir accusé leur mari d’abus sexuel sur leurs enfants. Elles ont quitté leurs parents, leurs amis, leur métier, leur maison, pour rejoindre un réseau clandestin qui les aide et les forme à leur vie de fugitives, leur apprend comment changer d’apparence, comment obtenir de nouveaux papiers d’identité, de faux certificats de naissance, comment recommencer sa vie de zéro…Mais en dissimulant leurs enfants, les femmes sont accusées de « Kidnapping parental ». Elles sont toutes recherchées par la police fédérale. Et celles qui sont arrêtées sont, pour la plupart, condamnées à plusieurs années de prison. Nous avons rencontré ces femmes emprisonnées, nous avons suivi ces mères et ces enfants dans leur cavale, nous avons essayé de comprendre cette spirale infernale.

Réalisateur : Jean Xavier de Lestrade