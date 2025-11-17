Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Architectes de luxe, ils conçoivent les plus belles villas au monde Ces architectes et designers spécialisés dans le luxe conçoivent les plus beaux hôtels, villas et palaces au monde.

Documentaire Hôtel de la Marine, place de la Concorde A l’origine, l’Hôtel de la Marine était le garde-meuble royal. Dans ces anciens appartements, les experts répertorient les décors...

Documentaire L’histoire du Carrousel du Louvre La Place du Carrousel du Louvre porte ce nom en souvenir du spectacle équestre organisé par Louis XIV en...

Documentaire La cathédrale de Périgueux La cathédrale Saint-Front de Périgueux est de style byzantin ! Une idée étonnante de son architecte Paul Abadie, qui...

Documentaire Notre-Dame de Paris, le chantier scientifique En 2020 les chercheurs du CNRS se mobilisent sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Les programmes en cours...

Documentaire Le secret médiéval de la cathédrale de Vannes Vannes est réputée pour la richesse de son centre historique. La cathédrale surplombe la ville : c’est le point...

Documentaire Grand Palais: les métamorphoses d’un lieu d’exception Il a vu défiler les plus grands noms de la mode, accueilli des concerts privés, des expositions majeures, des...

Documentaire Le château de Pennautier, « Versailles du Languedoc » Très marqué par l’influence classique de Versailles, ce château possède 2 ailes dessinées par Louis Le Vau, premier grand...

Documentaire La nouvelle architecture alpine (3/4) En Suisse, le très novateur Peter Zumthor, lauréat du prestigieux prix Pritzker, s’est fait connaître à la fin des...

Documentaire L’esprit Le Corbusier «L’esprit Le Corbusier» croise l’expérience du réalisateur pendant son adolescence à Firminy dans le plus grand ensemble construit par...

Documentaire Mon hameau en Bourgogne Ils troquent les 44m² étouffants d’un appartement parisien contre le charme brut et l’espace infini d’un hameau oublié au...

Documentaire Construire le futur – La perle des Tours En construction à Guangzhou (Canton) en Chine, ce gratte-ciel sera, selon ses concepteurs, l’un des bâtiments les plus écologiques...

Documentaire Ecole Bauhaus d’architecture – Walter Gropius Le Bauhaus est un institut des arts et des métiers fondé en 1919 à Weimar (Allemagne), sous le nom...

Documentaire L’auditorium de Chicago, fierté architecturale En 1871, Chicago est ravagée par un incendie dévastateur, mais la ville renaît en une décennie sur les rives...

Documentaire Un joyau à la française, la cathédrale de Cologne À la découverte de la Cathédrale de Cologne, un monument emblématique, joyau du patrimoine culturel mondial. Il a fallu...

Documentaire Les tours Petronas Les tours jumelles de Petronas, à Kuala Lumpur, trônent à la tête du palmarès des plus hauts gratte-ciel de...

Documentaire EuroNantes – Malakoff sans transition Ce documentaire de 52 Minutes vous fera découvrir comment, un ancien quartier de Nantes, s’est totalement transformé. Malakoff, ancien quartier...

Conférence Calepin de chantier L’apprentissage du métier de construire est une longue aventure, faite de curiosités ; faite de rencontres. Chaque matériau, lorsqu’il...