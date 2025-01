Documentaire

Il fait bon vivre à Amsterdam. La mer y côtoie la terre, les vélos y sont rois. Dans le centre-ville de la métropole européenne, un esprit de village règne au milieu des canaux, comme si le temps y était suspendu. Pourtant, Amsterdam est bien ancrée dans son époque, et porte résolument son regard vers le futur et ses améliorations. La cité a pour défi de devenir d’ici 2020 la ville la plus écologique d’Europe. Raphaël de Casabianca part à la découverte de cette ville néerlandaise et de ses habitants. Au sommaire : Amsterdam, ville laboratoire de l’Europe Woonboots, la vie sur l’eau, L’énergie du vent, Gastronomie à la hollandaise, Vu d’en haut Hobby farmer.