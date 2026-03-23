Le métier de promoteur immobilier est à la croisée de plusieurs compétences : gestion de projet, finance, connaissance du...
Aujourd’hui, direction l’hôpital, et plus précisément la salle d’opération pour suivre une infirmière de bloc opératoire, aussi appelée IBODE....
S’il y a une chose que j’ai apprise en travaillant avec des concessionnaires, c’est ceci : votre prochaine vente...
Pendant des années, ils ont été célèbres. Stars de la télé. Regardés par des millions de téléspectateurs. Puis tout...
Dans le monde des affaires, chaque détail compte. Au-delà des contrats et des négociations, la qualité des relations humaines...
Plus de 2,5 millions de français ont au moins deux emplois. Un chiffre en constante augmentation. Souvent par nécessité...
Le tourisme alimentaire émerge comme une tendance dynamique qui transforme la manière dont nous découvrons, apprécions et valorisons les...
L’optimisme en milieu professionnel ne se résume pas à une simple posture idéaliste ou à une vision naïve de...
Nous nous sommes intéressés à ces femmes qui concilient leur métier de chef avec leur vie de mère. Comment...
Dans une fabrique de cloches, Mike découvre comment le crottin de cheval sert au processus de production.
Le 20 décembre dernier a eu lieu en Chine la première d’un spectacle qui ne ressemble à rien de...
Il y a quelques années encore, seuls les très riches s’offraient les services d’un décorateur. Mais avec la floraison...
Le harcèlement moral au travail constitue un processus insidieux qui s’immisce dans le quotidien professionnel jusqu’à modifier profondément la...
Le secret pour faire trembler les riches
Tout commence par un bagage oublié…
Convaincre une banque du bien-fondé de son projet n’est pas chose aisée et les taux d’intérêt, assez élevés, peuvent...
Tiraillés entre travail et santé, des femmes et des hommes prennent la parole pour dénoncer cet arbitrage insoluble. Chaque...
A l’école des futurs experts.
Sept millions de Français sont tatoués, dont un quart des moins de 35 ans. Pourquoi sont-ils passionnés, pourquoi certains...
\r\nSean Riley se trouve en Californie, dans le centre de communication spatiale longues distances de Goldstone. Sa mission consiste...
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