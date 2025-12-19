A Moiry dans le canton de Vaud, Jack Capt fait du pain. Du pain au levain, pétri à la main et cuit dans un très ancien four à bois. Un défi mais aussi une évidence pour cet homme qui a décidé de changer de vie pour se consacrer à sa passion. Mais Jack ce n’est pas qu’un boulanger. C’est aussi un mari, un père, un beau-père qui a dû recomposer une famille dans des conditions parfois difficiles. Aujourd’hui, il mesure sa chance et savoure chaque instant. La preuve qu’on peut toucher au bonheur même quand tout n’a pas été simple.