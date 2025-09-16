Documentaire

Exilée, une fratrie soutient financièrement sa famille restée au Zimbabwe. Une plongée intime dans la condition des migrants, précarisés dans leur pays d’accueil mais bouées de sauvetage pour leurs proches.

Installé au Cap, en Afrique du Sud, Frank cumule les emplois : acteur, il travaille aussi dans un hôtel. Après avoir été menacé en raison de son orientation sexuelle, le jeune homme a dû quitter le Zimbabwe, où sont restées sa mère et Kiki, sa plus jeune sœur. Son frère cadet, Miles, ingénieur en informatique, vit lui depuis 2015 à Luton, en Grande-Bretagne, tout comme leur sœur Portia, qui mène de front études universitaires et petits boulots. Poussés à l’exil par la crise économique qui frappe leur pays natal, Frank, Miles et Portia n’ont pas coupé les liens avec leur famille. Plusieurs fois par semaine, ils répondent présent lorsque leur mère les sollicite pour apporter une aide financière à leur grand-mère malade, à leurs cousins orphelins de père ou de mère, mais aussi à elle-même : elle est veuve et souhaite achever les travaux d’une maison qu’elle destine à la location. Pour Kiki, la petite dernière, partie travailler dans un centre de prévention contre le VIH à Harare, la capitale, la matriarche rêve d’un avenir d’aide-soignante… en Pologne.

Cruel dilemme

Alors que la pandémie de Covid-19 qui frappe l’Afrique australe aggrave la situation économique du Zimbabwe, les relations entre les membres de cette famille dispersée du continent africain à l’Europe se maintiennent grâce aux téléphones. Leurs smartphones servent aussi bien à se réunir en visioconférence qu’à envoyer de l’argent à leur mère et à leur famille élargie. S’ils considèrent cette aide comme un devoir, les trois aînés peinent pourtant à subvenir à leurs propres besoins, au sein de pays où le coût de la vie est élevé et leur situation, précaire. Au travers de leurs échanges et des tranches de vie de chacun, un regard intime sur les pressions que subissent ceux qui se sont résolus à l’exil.

Documentaire de Rumbi Katedza (Allemagne/Afrique du Sud, 2021, 52mn) disponible jusqu’au 28/11/2025