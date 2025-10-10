Documentaire

Février 1917. Le froid a glacé la toundra et les cœurs. Après trois ans de guerre, la Russie impériale s’effondre sous le poids des défaites, de la misère et de la faim. Tandis que le tsar Nicolas II s’obstine à poursuivre le combat, Petrograd s’embrase.

Le pain manque, les usines ferment, les ouvriers et les femmes descendent dans la rue. Ce ne sont plus des émeutes de la faim, mais les premières secousses d’une révolution. Face à la colère du peuple, l’armée hésite à tirer. Les soldats fraternisent avec les manifestants.

Dans l’indifférence d’un tsar retranché à des centaines de kilomètres, la Russie bascule. L’ordre ancien des Romanov vacille ; un monde s’achève. Sous la neige et la faim, la Révolution de Février est en marche.

Réalisateur : Bernard George

