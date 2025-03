Documentaire

Le 12 février 1934, Robert Talpain, militant socialiste et passionné d’images, descend dans la rue. Traumatisé par la Grande Guerre, il assiste aux tensions qui secouent la République après les violentes manifestations de l’extrême droite six jours plus tôt. Face aux divisions entre communistes et socialistes, il redoute l’affrontement… jusqu’au moment où les cris de « Unité, Unité ! » résonnent, scellant une alliance inattendue.

Dans les mois qui suivent, il est témoin du rapprochement historique entre la SFIO et le Parti Communiste, qui mènera à la grande manifestation du 14 juillet 1935 et à la naissance du Front Populaire. À travers son regard et le pouvoir de l’image, ce documentaire plonge au cœur d’un moment clé de l’histoire politique française.

Réalisateur : Lucie Cariès