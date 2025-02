Documentaire

De la capitale La Havane jusqu’à Santiago de Cuba, en passant par la province de Pinar del Rio et ses champs de tabac, nous suivons Carla Talopp pour une découverte de la « perle des Caraïbes ». Au gré du voyage et des rencontres, la jeune illustratrice nous livre un portrait sensible de l’île et de ses habitants. Carla Talopp, 26 ans, est une passionnée d’art et de culture. Elle a suivi une formation d’Arts Graphiques à l’école Penninghen. En 2005, diplôme en poche, la voilà partie six mois entre le sous-continent indien et l’Amérique latine. Reporter graphique, il s’agit pour elle de fabriquer des images, quelque soit le support, pour véhiculer des idées et des émotions.

Réalisateur : Marc Temmerman