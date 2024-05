Documentaire



De la terre noire du bassin minier, aux beffrois des grandes villes, des labyrinthes du marais de Saint-Omer aux longues plages dunkerquoises, les Flandres françaises dévoilent leurs secrets. Des plages infinies de sable fin aux villages de pêcheurs pittoresques, laissez-vous envoûter par la tranquillité et la beauté de cette région. Explorez les trésors culturels et architecturaux des villes d’Art et d’Histoire telles que Boulogne-sur-Mer, Lille et Roubaix, avec leurs beffrois majestueux classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Partez en randonnée à travers les sentiers des parcs naturels régionaux et plongez dans l’ambiance festive du carnaval de Dunkerque et de la braderie de Lille…

Réalisation: Jean-Christophe de Revière

© MORGANE PRODUCTION