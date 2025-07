Documentaire

Un enfant de trois ans retrouvé mort dans son lit et un seul suspect, sa mère. Pourquoi un crime commis au Québec a-t-il été résolu en France presque 20 ans plus tard ? À l’aide de vidéos policières inédites et d’interviews chocs, Enquête retrace toutes les étapes de l’enquête sur le meurtre de Jean-Patrick Géraud et met en lumière le rôle d’une pathologiste aux conclusions tranchées dont le débat sur ses compétences a failli faire avorter le procès de la belle-mère de la petite fille de Granby.