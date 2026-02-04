Documentaire

C’est dans un chalet des Alpes vaudoises que Cosey a niché son atelier de bande-dessinée. L’endroit est témoin d’un curieux face à face : une montagne veille d’un œil impassible sur un homme qui l’observe pour la recréer dans ses albums couleurs d’Orient.

Passionné d’Asie, Cosey a notamment sillonné le Tibet, l’Inde et la Birmanie. Mais si voyager est le terreau de ses histoires pleines de finesse, c’est de calme et solitude dont l’auteur de Jonathan a besoin pour dessiner. Il les trouve au contact de la nature, surtout la montagne. Le trait de Cosey est épuré, évocateur plutôt que descriptif. D’ailleurs, il aime représenter la neige car… il ne la dessine pas, préférant confier cette tâche au lecteur : « Là où s’arrête la ligne du rocher commence la neige. Donc c’est le lecteur qui la dessine ! » sourit l’un des rares auteurs de BD à être à la fois scénariste, dessinateur et coloriste. Nous l’avons suivi sur les sentiers de ses promenades quotidiennes. De temps à autre, son personnage Jonathan lui emboîte le pas. Alors dans la neige, leurs traces se confondent…