Située dans le bassin méditerranéen, entourée par la France, l’Italie et la Sardaigne, la Corse sera le prochain cap pour l’équipe du Jardin Extraordinaire. Tanguy se rendra à Calvi, dans la station de recherches sous-marines de Stareso. Un lieu atypique dont le projet fut initié par l’Université de Liège en 1972 ! Car sous la surface, se cache un paysage étonnant : une forêt marine et verdoyante composée d’une herbe appelée posidonie. Un biotope dans les profondeurs où poissons, crustacés et plantes vivent en symbiose. En voyage dans l’eau de jour comme de nuit, sur la côte ou à bord d’un bateau, découvrez les trésors de la Corse ainsi que le travaille des chercheurs pour en déceler ses secrets.