Documentaire Internat : les enfants placés dès 6 ans ! Ils ont entre 5 et 11 ans et vivent déjà du lundi au vendredi sans papa ni maman. L’internat...

Documentaire La terrible vie des sans abris de l’aéroport de Roissy ! Des dizaines de SDF ont élu domicile jusque dans les entrailles de l’aéroport de Roissy, et y gagnent parfois...

Documentaire Les influenceurs, nos nouveaux guides spirituels ? Les influenceurs règnent sur les réseaux sociaux. Leurs « followers » s’identifient à ces figures qui leur ressemblent tant et entrent...

Documentaire Immersion sans filtres à Orly C’est le deuxième plus grand aéroport de France et c’est aussi l’un des plus anciens. Orly est une petite...

Documentaire Ukraine : Donbass, entre la vie et la mort Après l’invasion russe de l’Ukraine, le photographe et documentariste israélien Edward Kaprov s’est rendu à plusieurs reprises dans le...

Documentaire Les frontaliers chinois En Chine, des personnes tentent de s’affranchir des normes sociales. Des artistes s’inspirent de la philosophie taoïste et cherchent...

Documentaire Au Laos, les enfants victimes de bombes vieilles de 40 ans C’est une guerre terminée depuis 40 ans qui continue de causer des dizaines de victimes civiles, essentiellement des enfants....

Documentaire La dernière tournée des pubs britanniques Outre-Manche, les pubs sont une véritable institution. On s’y retrouve après le travail, on y parle affaires. À la...

Documentaire Le peuple Siddi : un peuple oublié Plus de 20 000 Siddis, un groupe ethnique de descendance africaine, vivent aujourd’hui dans la région du Gujarat à...

Documentaire Les Pitchouns en campagne Molières, un petit village du Lot qui, malgré plus de 40 enfants en âge d’être scolarisés, vient de perdre...

Documentaire USA, qui sont les mineurs détenus en prison ? Aux États-Unis, il y a 65 000 mineurs incarcérés. Les enfants peuvent être arrêtés dès l’âge de 9 ans...

Documentaire 80 ans et en coloc ! Pour rompre la solitude, éviter l’anonymat des maisons de retraite… des milliers de seniors ont décidé de vivre en...

Documentaire Ukraine : ces familles fuient pour échapper à l’enfer Depuis le début de l’invasion russe, le fracas des bombardements résonne quotidiennement en Ukraine, marquant chaque ville, chaque village....

Documentaire Villes violentes – Bangkok Bangkok, ce monstre de béton tropical, cette mégapole asiatique qui a muté pendant les années du boom économique asiatique....

Documentaire Thailande, à l’ombre du paradis Loin de la carte postale, à quelques heures de route des plages de Phuket, la Thaïlande offre un tout...

Documentaire Homothérapies, conversion forcée À travers la parole de victimes et un travail d’infiltration journalistique, une enquête sidérante sur les organisations religieuses qui,...

Documentaire Les évangéliques à la conquête du pouvoir Dans le monde entier, les évangéliques sont déjà plus de 600 millions. En Suisse, ils ont gagné des dizaines...