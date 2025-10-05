Plongée au cœur du Congo : des mines artisanales de cobalt aux bidonvilles flottants du fleuve Congo, en passant par la vie des pygmées menacée par la déforestation et les discriminations.
Découvrez un univers méconnu, où les richesses naturelles se transforment en malédiction pour les habitants.Entre l’eldorado du cobalt, indispensable aux batteries électriques, les dangers des traversées sur le fleuve et le quotidien des derniers peuples chasseurs-cueilleurs, découvrez les réalités brutes et bouleversantes de la République Démocratique du Congo.