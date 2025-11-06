Chaque jour, sans y prêter attention, nous croisons un policier, une voiture sérigraphiée ou un contrôle routier. Présents partout, ces hommes et femmes en uniforme font partie du décor quotidien. Pourtant, leur univers reste méconnu. Eux, en revanche, connaissent nos rues, nos habitudes, nos failles. Ils observent ce que nous ignorons, affrontent ce que nous redoutons, et vivent une réalité souvent bien différente de l’image qu’on s’en fait. Ces Chroniques Policières plongent au cœur de cette réalité : sans voix off, sans filtre, sans discours. Juste la vie brute d’un commissariat bordelais, entre tensions, humanité et vérité.