Les planisphères nous présentent toujours le même monde, le Nord en haut, l’Europe au centre. Mais on pourrait imaginer l’Australie au milieu ou l’Ouest en bas. Si l’Europe est au centre, c’est parce que notre monde actuel est défini par un point zéro de l’espace qu’est le méridien de Greenwich. Mais si ce centre était placé ailleurs, notre représentation du monde aurait été complètement bouleversée. Dans son ouvrage “Méridiens”, le géo-historien Fabrice Argounès montre comment les cartes ont permis à l’Europe de dominer les imaginaires.