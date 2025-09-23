Documentaire

Les steppes de Mongolie, au cœur de l’Asie centrale, résonnent parfois du son envoûtant d’une musique qui atteint le cœur des animaux et des hommes.

Depuis la nuit des temps, les nomades mongols attribuent à cet instrument des pouvoirs magiques. Entre les mains des chamans, il a même fait pleurer des animaux. On l’appelle le « morin khuur », ou « violon à tête de cheval ». C’est un trésor ethnologique, mais un trésor en voie de disparition. En 2003, l’UNESCO l’a proclamé patrimoine immatériel de l’humanité.

Documentaire : Morin Khuur, l’âme de cavalier mongol

Réalisation : Benoît Ségur

