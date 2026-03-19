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Au Moyen Âge, l’abbaye de Cluny fut l’un des centres spirituels les plus influents de toute l’Europe. Fondée en 910 en Bourgogne, elle devient rapidement le cœur d’un immense réseau monastique qui s’étend dans toute la chrétienté. Grâce à son indépendance vis-à-vis des pouvoirs locaux et à son lien direct avec la papauté, Cluny impose une réforme profonde de la vie monastique.

Son église abbatiale, longtemps la plus grande de la chrétienté avant la construction de Saint-Pierre de Rome, témoigne encore aujourd’hui de la puissance et du rayonnement de cette institution exceptionnelle.

Dans cet épisode de Franck Ferrand raconte, découvrez comment Cluny est devenue la « mère des abbayes », un phare spirituel, culturel et politique du Moyen Âge européen.