Homo sapiens manquait de férocité et de force physique, mais il compensait par la stratégie et l’organisation.
L’Homme de Tautavel se présente comme une figure éminente et emblématique de la préhistoire, servant de pont entre le...
La domestication des animaux débute au Néolithique, il y a 10 000 ans, quand les humains deviennent sédentaires. D’abord...
Longtemps dépeint comme un être archaïque et brutal, l’Homme de Néanderthal fait l’objet d’une réévaluation majeure par la paléoanthropologie...
Le style est défini par un ensemble de manières de faire qu’un auteur utilise pour réaliser une figure, dont...
Le bestiaire paléolithique constitue l’un des ensembles iconographiques les plus fascinants légués par les premiers Homo sapiens. À travers...
Saviez-vous que nous n’avons pas toujours été la seule espèce humaine sur la planète ? Et qu’il n’y a...
La Préhistoire représente une abîme temporelle vertigineuse, une période qui s’étend sur plusieurs millions d’années et qui a vu...
Au sud de l’Éthiopie, des milliers de mystérieux monolithes en forme de phallus intriguent les chercheurs. Qui les a...
De l’apparition de l’Humanité aux premiers documents écrits en passant par la période Paléolithique, Quelle Histoire vous accompagne dans...
L’épopée des Origines Humaines : Une famille à travers l’histoire de l’humanité, les défis, les tragédies et les moments...
Durant des décennies, les femmes furent les grandes oubliées de la Préhistoire. Elles étaient même, dans l’imaginaire collectif, cantonnées...
En 1991, dans les Alpes italiennes, deux randonneurs découvrent un corps prit dans la glace. Pensant à un corps...
Des humains vivaient-ils sur l’entièreté du territoire de l’Afrique australe au Paléolithique ? Dans le cadre du projet « Human...
En plein coeur de l’Himalaya, au nord du Népal, se cache le Royaume de Lo. Pendant des décennies, l’accès...
Connaissez-vous les biches du Chaffaud ? C’est un fragment d’os de renne gravé, sur lequel sont représentées deux biches...
L’histoire du peuplement de l’Europe par Homo sapiens est une saga complexe qui s’étend sur des millénaires, marquée par...
Il y a 12000 ans, l’homme prend un tournant décisif en quittant sa vie de nomade pour s’installer dans...
Il y a 7000 ans, les hommes qui peuplent les rives de l’Atlantique, inventent le premier système d’écriture connu...
Chez les Hominines, la reproduction et la démographie sont intimement liées à l’évolution biologique, sociale et culturelle de notre...
Découverte en 1894 à Brassempouy (Landes) par l’archéologue et préhistorien Édouard Piette, cette petite sculpture est datée de plus de...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site