Article L’Homme de Tautavel: voyage dans le passé préhistorique L’Homme de Tautavel se présente comme une figure éminente et emblématique de la préhistoire, servant de pont entre le...

Podcast Pourquoi les humains ont-ils domestiqué les animaux ? La domestication des animaux débute au Néolithique, il y a 10 000 ans, quand les humains deviennent sédentaires. D’abord...

Conférence Néanderthal et les premiers comportements symboliques Longtemps dépeint comme un être archaïque et brutal, l’Homme de Néanderthal fait l’objet d’une réévaluation majeure par la paléoanthropologie...

Conférence Le style : un sentiment du monde paléolithique Le style est défini par un ensemble de manières de faire qu’un auteur utilise pour réaliser une figure, dont...

Conférence Le bestiaire paléolithique ou les symboles thériomorphes originaires Le bestiaire paléolithique constitue l’un des ensembles iconographiques les plus fascinants légués par les premiers Homo sapiens. À travers...

Podcast Combien d’espèces humaines font partie de nous ? Saviez-vous que nous n’avons pas toujours été la seule espèce humaine sur la planète ? Et qu’il n’y a...

Article Les 5 grandes dates de la préhistoire La Préhistoire représente une abîme temporelle vertigineuse, une période qui s’étend sur plusieurs millions d’années et qui a vu...

Documentaire Les mégalithes phalliques d’Ethiopie Au sud de l’Éthiopie, des milliers de mystérieux monolithes en forme de phallus intriguent les chercheurs. Qui les a...

Documentaire La préhistoire I Quelle Histoire De l’apparition de l’Humanité aux premiers documents écrits en passant par la période Paléolithique, Quelle Histoire vous accompagne dans...

Documentaire Révélations sur les premiers hommes préhistoriques L’épopée des Origines Humaines : Une famille à travers l’histoire de l’humanité, les défis, les tragédies et les moments...

Documentaire Les femmes préhistoriques Durant des décennies, les femmes furent les grandes oubliées de la Préhistoire. Elles étaient même, dans l’imaginaire collectif, cantonnées...

Documentaire La surprenante histoire d’Otzi En 1991, dans les Alpes italiennes, deux randonneurs découvrent un corps prit dans la glace. Pensant à un corps...

Documentaire Afrique – Sur la piste des premiers hommes Des humains vivaient-ils sur l’entièreté du territoire de l’Afrique australe au Paléolithique ? Dans le cadre du projet « Human...

Documentaire Les premiers hommes de l’Himalaya En plein coeur de l’Himalaya, au nord du Népal, se cache le Royaume de Lo. Pendant des décennies, l’accès...

Conférence Les biches du Chaffaud Connaissez-vous les biches du Chaffaud ? C’est un fragment d’os de renne gravé, sur lequel sont représentées deux biches...

Conférence Le peuplement de l’Europe par Homo sapiens L’histoire du peuplement de l’Europe par Homo sapiens est une saga complexe qui s’étend sur des millénaires, marquée par...

Documentaire L’odyssée de l’espèce – Homo sapiens Il y a 12000 ans, l’homme prend un tournant décisif en quittant sa vie de nomade pour s’installer dans...

Documentaire L’énigme du Grand Menhir Il y a 7000 ans, les hommes qui peuplent les rives de l’Atlantique, inventent le premier système d’écriture connu...

Conférence Reproduction et démographie chez les Hominines Chez les Hominines, la reproduction et la démographie sont intimement liées à l’évolution biologique, sociale et culturelle de notre...