Documentaire

C’est un procès inédit qui s’ouvre le 2 septembre 2020 à Paris, celui des attentats de janvier 2015. Dix-sept personnes ont été tuées à Charlie Hebdo, Montrouge et dans l’Hyper Cacher de Vincennes. Pendant ces 50 jours d’audiences, 14 complices présumés vont comparaître, devant une centaine d’avocats et plus de 200 parties civiles. Reportage d’Isabelle Quintard, Yves Couant, Floriane Soyer et nos confrères d’i24NEWS.