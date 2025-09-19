Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ces accros aux audiences assistent à tous les procès Pourquoi certains assistent à des procès tous les jours ? Une plongée au cœur d’une passion méconnue : la...

Documentaire Vuitton : les secrets du génie du luxe Pour la première fois, la marque de luxe française la plus prisée a donné accès à ses ateliers où...

Conférence Quel est le rôle de la violence dans la culture humaine ? Quel est le rôle de la violence dans la culture humaine ? Doit-on parler d’agression pour définir la violence...

Conférence Agriculture et alimentation : facteurs de la géopolitique mondiale ? L’agriculture et l’alimentation ne sont pas seulement des préoccupations locales ou des questions de développement durable ; elles sont...

Documentaire Gilets jaunes : plongée au cœur d’une France en colère En novembre 2018, un mouvement citoyen inattendu a bouleversé la France : les Gilets jaunes. Parti des ronds-points et...

Documentaire Numérique à l’école : révolution ou danger ? Tablettes, tableaux interactifs, logiciels éducatifs, classes virtuelles… Ce documentaire enquête sur la révolution numérique à l’école. Des villages français...

Podcast C’est quoi ça, les alliés, les hommes et le féminisme Pourquoi ce n’est pas toujours évident d’être un homme féministe ? Qui sont les alliés des féministes ? Comment doit se...

Documentaire Salariés mais en galère : le quotidien des Français en souffrance Ils ont un emploi, mais n’arrivent pas à vivre correctement. Nous partons à la rencontre de salariés précaires en...

Documentaire Bretagne, mon collège sur une île Le collège du Ponant, le plus petit de France, est niché au coeur de six îles bretonnes. Depuis sa fondation...

Documentaire Comment les français fêtent le samedi, hors des grandes villes ? Du karaoké au PMU, du bal populaire aux jeux en famille. Ce documentaire explore les multiples façons de célébrer...

Podcast Fabrique de la virilité Qu’est-ce qu’être homme ? « Un vrai » ? On les voit dans les films, les livres, les séries… Des représentations...

Documentaire Légion d’honneur : au cœur d’un pensionnat d’excellence Uniformes, règles strictes et des pensionnaires triées sur le volet. Bienvenue à la Maison d’Education de la Légion d’Honneur,...

Podcast Abus dans l’Église : éternel recommencement ? En niant, malgré les évidences, avoir été informé des dérives, des violences et des agressions sexuelles qui auraient eu...

Podcast Kim Kardashian, l’empire du scandale Longs cheveux noirs parfaitement lissés, bouche ultra glossée et regard charbonneux devenu marque déposée : Kim a su transformer...

Conférence Autour du livre “Animal radical” L’antispécisme – la lutte contre toute discrimination fondée sur l’appartenance à une espèce animale – est plus explicitement politique...

Documentaire La politique et la crise, mieux vaut en rire ! De quoi rit-on ? Pourquoi en rit-on à un moment particulier ? Qui nous fait rire ? Qu’est ce...

Podcast Faut-il jeter de la soupe sur les tableaux ? Soupe, blocage, interruption de spectacles, qui organise toutes ces actions et dans quel but ? C’est quoi la résistance...

Podcast Discours de haine : ce que révèlent les réseaux sociaux Twitter, YouTube, TikTok… Derrière les posts et les commentaires se cache un autre visage : celui de la haine...