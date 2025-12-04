Ressources Dans la même catégorie

Podcast Pose ton phone Mathieu, 18 ans, a fait un burn-out à cause de son téléphone portable, devenu sa troisième main. Il a...

Article Le café : une protection contre les maladies cardiovasculaires Les maladies cardiovasculaires, qui englobent une variété de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins, constituent la principale...

Article Le boom des applications de sommeil : utiles ou gadgets ? Face à l’épidémie moderne d’insomnies et de stress chronique, le marché du bien-être numérique a littéralement explosé ces dernières...

Conférence L’alimentation ayurvédique Quels sont les principes de base de l’alimentation et la cuisine ayurvédique ? Notre professeur Michèle Beck nous parle...

Podcast Comment traiter le panaris ? Douleur, rougeur et chaleur indiquent un panaris débutant. Cette infection cutanée survient après une petite blessure. Quel traitement appliquer...

Documentaire Des germes et des bactéries dans les pataugeoires Des germes et des bactéries dans les pataugeoires, fontaines et jets d’eau.

Documentaire Dangers du soleil : on en connaît un rayon ! Plus il fait chaud, plus le soleil est dangereux. Lorsque le ciel est nuageux, je ne risque rien. Un...

Documentaire Elle prépare son accouchement sur-mesure Elles sont le miroir de la condition féminine. Les sages-femmes ont pris avec le temps une autonomie nouvelle. Naissances,...

Documentaire Homme, animal comment résistent-ils au froid ? \r

\r

À l’heure où l’explorateur Nicolas Vanier et ses chiens réalisent un incroyable périple, du Pacifique au Lac Baïkal par...

Article Les masques pour apnée du sommeil : comment fonctionnent-ils ? L’apnée du sommeil est un trouble du sommeil caractérisé par des pauses respiratoires fréquentes et involontaires pendant la nuit....

Podcast Rayonnante à 50 ans et plus : la vie est belle ! Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Virginie Florin, auteure du livre « 50 ans et la vie est belle ! »aux éditions...

Documentaire Au cœur de la maternité de l’hôpital Necker C’est dans le quartier de Montparnasse, à Paris que se trouve l’hôpital Necker. Fondé en 1802 l’hôpital Necker est...

Article Quelles sont les principales sources de folate ? Le folate, également connu sous le nom de vitamine B9, est un nutriment essentiel pour le bon fonctionnement de...

Documentaire Regardez-moi disparaitre – L’histoire d’Isabelle Caro En 2007, le corps décharné d’Isabelle Caro s’impose sur les panneaux d’affichage de Milan et dans les médias du...

Conférence La santé mentale Des spécialistes décryptent la perception dans le temps de la santé mentale, les évolutions de la prise en charge...

Documentaire Cuisine épicée, faut-il s’en méfier ? La consommation d’épices est ancrée dans les habitudes culinaires de nombreux Français, avec une grande majorité, soit 9 sur...

Article Robinet ou bouteille : quelle eau choisir pour votre santé ? Dans la quête d’une vie équilibrée et durable, le choix de l’eau que nous consommons chaque jour revêt une...