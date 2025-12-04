Mathieu, 18 ans, a fait un burn-out à cause de son téléphone portable, devenu sa troisième main. Il a...
Les maladies cardiovasculaires, qui englobent une variété de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins, constituent la principale...
Face à l’épidémie moderne d’insomnies et de stress chronique, le marché du bien-être numérique a littéralement explosé ces dernières...
Quels sont les principes de base de l’alimentation et la cuisine ayurvédique ? Notre professeur Michèle Beck nous parle...
Douleur, rougeur et chaleur indiquent un panaris débutant. Cette infection cutanée survient après une petite blessure. Quel traitement appliquer...
Des germes et des bactéries dans les pataugeoires, fontaines et jets d’eau.
Plus il fait chaud, plus le soleil est dangereux. Lorsque le ciel est nuageux, je ne risque rien. Un...
Immunité, hiver, défenses naturelles, vitalité, fatigue saisonnière, inflammation, nutrition, sommeil, stress, neurosciences, microbiote… Pourquoi notre système immunitaire s’affaiblit-il lorsque...
Hélios, Valentin, Paul, Antoine et Nicolas ont un point commun. Ils souffrent tous d’un trouble autistique, certains sont autistes...
Elles sont le miroir de la condition féminine. Les sages-femmes ont pris avec le temps une autonomie nouvelle. Naissances,...
\r\n\r\nÀ l’heure où l’explorateur Nicolas Vanier et ses chiens réalisent un incroyable périple, du Pacifique au Lac Baïkal par...
L’apnée du sommeil est un trouble du sommeil caractérisé par des pauses respiratoires fréquentes et involontaires pendant la nuit....
Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Virginie Florin, auteure du livre « 50 ans et la vie est belle ! »aux éditions...
C’est dans le quartier de Montparnasse, à Paris que se trouve l’hôpital Necker. Fondé en 1802 l’hôpital Necker est...
Le folate, également connu sous le nom de vitamine B9, est un nutriment essentiel pour le bon fonctionnement de...
En 2007, le corps décharné d’Isabelle Caro s’impose sur les panneaux d’affichage de Milan et dans les médias du...
Des spécialistes décryptent la perception dans le temps de la santé mentale, les évolutions de la prise en charge...
La consommation d’épices est ancrée dans les habitudes culinaires de nombreux Français, avec une grande majorité, soit 9 sur...
Dans la quête d’une vie équilibrée et durable, le choix de l’eau que nous consommons chaque jour revêt une...
Une épidémie se répand dans le monde entier. Elle se nomme obésité et certains la qualifient de « bombe à...
