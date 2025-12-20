Ressources Dans la même catégorie

Documentaire En boîte, ils chassent les conducteurs irresponsables Cette association se réunit à la sortie des boîtes pour faire la leçon aux conducteurs qui boivent sans se...

Conférence Copenhague sans parebrise, quand le vélo réenchante la ville Philippe Descamps journaliste au Monde diplomatique et sociétaire des Grains de Sel a durant 1h30 donné les clés du...

Documentaire Pakistan, la loi du blasphème Une simple dispute dans un champ et la vie d’Asia Bibi bascule. Accusée de blasphème, cette mère chrétienne devient...

Documentaire Suède : une ville doit déménager Une église sur roulettes, déplacée sur plusieurs kilomètres : tel a été le spectaculaire point d’orgue du déménagement de la...

Documentaire Espagne : la nostalgie Franco Le 20 novembre 1975, la mort de Franco met fin à une dictature sanglante qui laisse un pays traumatisé....

Article Le retour de l’État stratège en Afrique centrale Le discours à la Nation prononcé le 8 décembre dernier par le président Félix Tshisekedi marque une rupture nette...

Conférence Race et racisme dans le monde contemporain Biologiquement, il n’y a pas de frontières « raciales » entre les humains, mais un continuum de multiples combinaisons...

Documentaire Des soignants risquent leur vie en Guinée-Conakry La maman et le bébé sont en danger

Documentaire Les commandements d’une bonne Trad wife : la soumission et la disponibilité sexuelle En Floride, Solie, jeune maman de trois enfants, récolte des milliers de vues sur les réseaux sociaux avec ses...

Documentaire Au coeur de la feria de Nîmes Un million de visiteurs prennent d’assaut la ville. C’est le week-end de la feria ! Entre les lâchers de...

Documentaire CIA OLP – Conversations secrètes Peter Löfgren raconte les liens entre les services secrets américains et palestiniens, des années soixante-dix à nos jours. Comment...

Podcast Potosí En Bolivie, la ville de Potosí est sortie de terre à l’époque coloniale. Quand les quantités phénoménales extraites des...

Podcast La plus puissante des sorcières roms fonde une école de sorcellerie En Roumanie, la première école de sorcellerie ouvrira bientôt à Bucarest. Sa directrice Mihaela Minca, reconnue comme la sorcière...

Documentaire Thaïlande : ils défient des cobras pour se nourrir On le surnomme « le village des cobras ». A Khok San Nga, en Thaïlande, certains habitants gagnent leur...

Documentaire Blocages, vandalisme : les méthodes chocs des éco-activistes Ils bloquent la circulation ou aspergent de soupe des tableaux dans les musées… Ces activistes n’hésitent pas à braver...

Documentaire Saint-Brandon, l’archipel perdu Situé au large de Madagascar, cet archipel, connu seulement de quelques initiés, est un lieu magique, peuplé essentiellement d’oiseaux...

Documentaire Les routes de l’impossible – Pérou, l’enfer des cimes Avec des sommets andins à plus de 6000 mètres d’altitude, un entrelacement des routes les plus dangereuses d’Amérique latine,...

Documentaire Les justiciers d’internet, le nouveau contre-pouvoir C’est le pays le plus connecté au monde. Caméras de surveillance, objets connectés, tout est filmé en permanence, ce...

Documentaire Italie: la lutte contre l’esclavage moderne C’est l’une des entreprises les plus lucratives au monde … une économie qui génère plusieurs milliards de dollars. Et...