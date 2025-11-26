Documentaire

Le sans gluten est-il une mode ou un vrai problèmz de santé publique ? L’examen des origines du gluten dans l’alimentation humaine, sa transformation par l’agriculture moderne et son impact sur la santé. Il révèle que la montée des intolérances n’est pas liée à une mutation génétique de la population, mais à des facteurs environnementaux, chimiques et industriels. La révolution verte, la création de nouvelles variétés de blé, la perte des techniques de fermentation traditionnelles, ainsi que la présence croissante de glyphosate dans l’alimentation sont autant d’éléments suspectés d’être à l’origine d’un malaise grandissant.

Entre marketing, santé publique et lobbying, l’industrie agroalimentaire a su transformer le sans gluten en un marché de niche florissant, parfois au détriment de la qualité nutritionnelle. Pendant que les régulateurs tardent à agir, des initiatives locales et biologiques proposent une alternative crédible à la crise alimentaire.