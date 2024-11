Documentaire

Catherine Destivelle, alpiniste renommée, est considérée comme l’une des meilleures grimpeuses au monde. Pour la première fois, Catherine va nous emmener avec elle lors de l’ascension de trois sommets mythiques dans les Alpes. Pendant ces ascensions, elle nous fera partager sa passion et le sentiment de liberté que la montagne lui procure. Plus qu’un simple portrait de Catherine Destivelle, le film met en avant les relations fortes d’amitié et de complicité qui se développent entre les compagnons de cordée. Au-delà des images époustouflantes de montagne, ce film nous offre une autre vision de la montagne : à travers le regard de Catherine, le spectateur est sous hypnose et vit la Montagne avec elle.

Direction : Rémy Tézier