Documentaire

La Guerre Froide a pris fin il y a presque 20 ans. L’Europe a poursuivi sa marche, avec le traité de Maastricht, puis renforcée par celui Lisbonne, toujours plus intégrée politiquement et économiquement : l’Europe, c’est désormais 27 pays dans une Union sans frontières. De profondes mutations géopolitiques, stratégiques…Et notre armée, dans tout ça ? Réformée par Jacques Chirac, elle est en passe d’être restructurée par Nicolas Sarkozy. Fin du service militaire obligatoire, professionnalisation des armées, nouvelle donne géostratégique, fermetures de sites et suppression de régiments, déménagements de forces armées, reconversion des sites désertés…Autant d’éléments nouveaux et de réformes engagées… Pour 82 sites, villes et surtout villages, à travers tout le territoire français, c’est un drame qui se profile : entre nostalgie, bouleversements économiques et incertitudes, des milliers de Français s’apprêtent à voir leur quotidien radicalement transformé.

Réalisation : Philippe Pichon