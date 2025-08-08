L’évasion de Giacomo Casanova des Plombs de Venise est l’un des épisodes les plus romanesques de sa vie, digne d’un roman d’aventures. Nous sommes en 1755. Casanova, alors âgé de trente ans, est arrêté par l’Inquisition vénitienne, accusé de libertinage, d’athéisme et de propagation de livres interdits. On le conduit dans les terribles Piombi, des cellules situées sous les toits du Palais des Doges, couvertes de plaques de plomb qui, en été, transformaient l’endroit en un four et, en hiver, en une glacière.