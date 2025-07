Documentaire

Jugé trop inconvenant par le public bourgeois de l’Opéra-Comique, « Carmen » de Georges Bizet a reçu un accueil glacial le soir de sa première parisienne, le 3 mars 1875. Brisé par le scandale, son auteur mourra trois mois plus tard d’épuisement et de dépit, à seulement 36 ans. Une passionnante exploration de cette oeuvre devenue universelle.

Créé il y a tout juste cent cinquante ans, c’est, de loin, l’opéra français le plus joué au monde. Son héroïne, femme indépendante, frondeuse et passionnée, est devenue une icône de la liberté et de l’amour, et une figure propice aux relectures les plus modernes. Sa partition aux airs génialement orchestrés est connue sur tous les continents… Pourtant, Carmen, jugé trop inconvenant par le public bourgeois de l’Opéra-Comique, a reçu un accueil glacial le soir de sa première parisienne, le 3 mars 1875. Brisé par le scandale, son auteur mourra trois mois plus tard d’épuisement et de dépit, à seulement 36 ans, sans connaître le destin de son ultime chef-d’œuvre, qui s’apprêtait déjà à triompher sur les scènes européennes…

Follement romanesque

C’est un passionnant voyage musical que propose ce riche documentaire : de sa genèse à ses innombrables interprétations contemporaines, il plonge dans l’histoire, elle-même follement romanesque, d’un monument absolu de l’opéra. Entre archives et extraits de ses plus belles représentations, les intervenants se succèdent pour faire parler Carmen et en offrir des analyses qui témoignent de sa grande modernité, dans sa forme comme dans son propos. Le musicologue Hervé Lacombe évoque l’importance de Célestine Galli-Marié, première interprète du rôle-titre, sans qui la célébrissime habanera (« L’amour est un oiseau rebelle ») n’aurait jamais vu le jour ; le chef d’orchestre Louis Langrée, directeur de l’Opéra-Comique, en commente avec passion la partition ; les chanteurs Elina Garanca et Roberto Alagna, qui ont incarné ensemble d’inoubliables Carmen et Don José, évoquent les mille et une nuances de leurs rôles. Enfin, la sociologue Margot Giacinti offre un regard politique sur une héroïne à la veine résolument féministe, dont la fin tragique porte, dans ses transpositions modernes, une dénonciation des mécanismes des féminicides.

Documentaire de Jean Rousselot (France, 2025, 52mn)

