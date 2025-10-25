En Afrique du Sud, les Mpondo intentent un procès contre le géant Shell qui menace leur littoral sacré. Le...
Bordé par des avenues cossues où de luxueux hôtels particuliers qui se négocient aux alentours de 5 millions d’euros,...
Treize mois de voyage sans arrêt, cinq tribus rencontrées et quelques préjugés détruits: l’aventure de Damien Boyer. Aux quatre...
Aux États-Unis, l’armée recrute dès le lycée. À Chicago et au Texas, des milliers d’adolescents intègrent les Junior Reserves,...
Tourné pendant 5 ans, ce documentaire raconte le combat des soutiens et de la famille de Marwan Barghouti pour...
Plongez au cœur de la Chine cachée, entre Yiwu, le plus grand marché du monde, et Pékin, capitale ultra-sécuritaire....
Étudier, ce n’est pas seulement assister à des cours, réviser pour les examens ou valider des crédits. La vie...
C’est une pêche rare et spectaculaire. La crevette grise péchée à cheval. En mer du Nord, les derniers cavaliers...
Considéré en Bulgarie comme un élixir de jouvence, le yaourt des Rhodopes se retrouve désormais dans les publicités pour...
Attention révolution : les consommateurs sont en train de reprendre le pouvoir ! On connait déjà le financement participatif...
Qui aurait pu deviner que Marseille et sa mauvaise réputation aient pu devenir une destination touristique de choix ?...
Latitudes Contemporaines, en collaboration avec l’ALEFPA, l’IRTS et ses partenaires anglais (Tyne and Wear Museum) et allemands (IMAL-International Munich...
Lors de la perte d’un être cher, vous avez choisi de mettre un médaillon sur sa tombe pour lui...
Cet été et plus que jamais, les campings vont afficher complet !
Ce jeune moine bouddhiste veut reconstruire le monastère malgré l’hostilité des autorités chinoises. Un documentaire d’Hugo Hayat – Jérémy...
Un nombre infime de morts, peu de cas diagnostiqués, 23 millions d’habitants, une proximité de 180 kilomètres avec la...
Quand Dame Nature transforme un dortoir en chambre de torture
Quand l’enseignement est aussi un combat contre la misère sociale, les fractures familiales et leurs conséquences. Immersion dans le...
Ville tentaculaire avec plus d’1,6 million d’habitants, la capitale des Philippines brasse riches et pauvres, corrompus et corrupteurs. Les...
Philippe part à la rencontre du peuple hakka, bâtisseur de véritables forteresses, les tulous, élaborées selon les canons de...
