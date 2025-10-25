Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le peuple Mpondo contre Shell | Documentaire En Afrique du Sud, les Mpondo intentent un procès contre le géant Shell qui menace leur littoral sacré. Le...

Documentaire Les secrets du bois de Vincennes Bordé par des avenues cossues où de luxueux hôtels particuliers qui se négocient aux alentours de 5 millions d’euros,...

Documentaire Les dernières tribus indigènes dans le monde Treize mois de voyage sans arrêt, cinq tribus rencontrées et quelques préjugés détruits: l’aventure de Damien Boyer. Aux quatre...

Documentaire États-Unis : les enfants prêts pour la Guerre Aux États-Unis, l’armée recrute dès le lycée. À Chicago et au Texas, des milliers d’adolescents intègrent les Junior Reserves,...

Documentaire Marwan Barghouti, un espoir pour la Palestine ? Tourné pendant 5 ans, ce documentaire raconte le combat des soutiens et de la famille de Marwan Barghouti pour...

Documentaire Chine : le Big Brother version Pékin Plongez au cœur de la Chine cachée, entre Yiwu, le plus grand marché du monde, et Pékin, capitale ultra-sécuritaire....

Documentaire Mer du Nord : les derniers cavaliers pêcheurs C’est une pêche rare et spectaculaire. La crevette grise péchée à cheval. En mer du Nord, les derniers cavaliers...

Documentaire Des Chinois en quête du yaourt bulgare Considéré en Bulgarie comme un élixir de jouvence, le yaourt des Rhodopes se retrouve désormais dans les publicités pour...

Documentaire Vous rêvez de créer vos objets, ils le font pour vous Attention révolution : les consommateurs sont en train de reprendre le pouvoir ! On connait déjà le financement participatif...

Documentaire Le nouveau visage de Marseille Qui aurait pu deviner que Marseille et sa mauvaise réputation aient pu devenir une destination touristique de choix ?...

Documentaire Erasmus + Latitudes Contemporaines, en collaboration avec l’ALEFPA, l’IRTS et ses partenaires anglais (Tyne and Wear Museum) et allemands (IMAL-International Munich...

Documentaire Cette année, c’est camping ! Cet été et plus que jamais, les campings vont afficher complet !

Documentaire Les relations toujours très tendues du Tibet et de la Chine Ce jeune moine bouddhiste veut reconstruire le monastère malgré l’hostilité des autorités chinoises. Un documentaire d’Hugo Hayat – Jérémy...

Documentaire Taïwan : l’expérience Covid-19, un modèle ? Un nombre infime de morts, peu de cas diagnostiqués, 23 millions d’habitants, une proximité de 180 kilomètres avec la...

Documentaire Les migrants climatiques, premiers témoins d’un changement majeur Quand Dame Nature transforme un dortoir en chambre de torture

Documentaire Misère sociale, problèmes de discipline, absentéisme… un fléau scolaire en France Quand l’enseignement est aussi un combat contre la misère sociale, les fractures familiales et leurs conséquences. Immersion dans le...

Documentaire Villes violentes – Manille Ville tentaculaire avec plus d’1,6 million d’habitants, la capitale des Philippines brasse riches et pauvres, corrompus et corrupteurs. Les...