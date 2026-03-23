Injustice, sentiment d’injustice, frustration, colère, rumination mentale, ressentiment, victimisation, culpabilité, émotions négatives, schémas répétitifs, anxiété, auto-compassion, développement personnel, TCC, ACT, thérapie des schémas… Anne Ghesquière reçoit Delphine Py, psychologue clinicienne, spécialisée en thérapies cognitives et comportementales. « C’est injuste ! », « Je n’ai rien fait pour mériter ça », « Le sort s’acharne ». Qui ne s’est jamais senti blessé, lésé ou incompris face à une situation de vie ? Pourquoi certaines injustices nous marquent-elles si profondément ? Comment ce sentiment peut-il se transformer en rumination et finir par nous enfermer ? Delphine Py nous aide à comprendre ce « radar à injustice » qui s’active en nous, à identifier les mécanismes du cercle vicieux du ressentiment et à reconnaître le message caché de nos émotions. Grâce aux outils issus des TCC, de l’ACT et de la thérapie des schémas, elle nous montre comment passer du « Pourquoi moi ? » au « Comment avancer ? » pour retrouver plus de souplesse intérieure et d’apaisement. Vous arrive-t-il de ruminer longtemps une injustice ou de sentir monter en vous une colère difficile à apaiser ?