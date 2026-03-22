Est-il possible de reformater le cerveau comme s’il s’agissait d’un banal ordinateur? La CIA avait tenté de le faire, des gourous de secte aussi, mais les neurotechnologies seraient apparemment sur le point d’y parvenir. Où s’arrête la prise d’influence et où commencent l’emprise et la manipulation?
S’il devenait possible de nous téléguider, que resterait-il du libre-arbitre? Et comment éviter que des personnes mal intentionnées – ou des machines – ne manipulent nos pensées, notre monde intérieur? Une enquête scientifique.
Disponible jusqu’au 18/04/2029