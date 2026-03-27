Le bistrot est bien plus qu’un lieu : c’est une façon de vivre et de partager. Tables serrées, verres qui tintent, plats mijotés et recettes transmises de génération en génération : le bistrot incarne l’âme populaire de la cuisine française. On y vient pour manger simplement, boire un coup, refaire le monde et savourer des plats sincères, préparés avec des produits du terroir. Des fritures de rivière aux œufs en meurette, des volailles rôties aux plats de cochon, chaque région décline son identité dans ces établissements chaleureux où la convivialité prime sur le reste. Le bistrot est un repère, un lieu de passage et de rencontres, où la tradition se réinvente sans jamais se perdre.
Un voyage gourmand au cœur des bistrots de France, là où la cuisine raconte les territoires et rassemble les gens.
Réalisé par Morgane Production
© MORGANE PRODUCTION