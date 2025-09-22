Dans cette maison, pas de blouse blanche, pas de camisole, mais des soignants et des malades qui vivent ensemble. Ici, on ne parle pas de schizophrène ou de paranoïaque, mais de Soraya, l’intello de service. De Julien, qui rêve de devenir cuisinier. De Jean-Louis… le fan de Bernard Tapie ! Logée dans un ancien couvent, la maison des Sources, à Besançon, est une structure alternative à la psychiatrie traditionnelle. Fondée par un médecin qui a décidé de vivre avec ses «fous». Des malades responsabilisés, qui apprennent l’autonomie, participent aux tâches ménagères et retrouvent un certain équilibre. Une immersion bouleversante dans une maison où les fous sont heureux.