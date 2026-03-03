Documentaire

Face à la maladie civilisationnelle qu’est l’obésité, un tour d’horizon des dernières recherches sur ses multiples causes – sociales, génétiques, épigénétiques… – et sur les traitements à lui apporter, toujours au cas par cas.

Aujourd’hui, plus de deux milliards d’adultes sont en surpoids dans le monde, dont un milliard de personnes obèses – des chiffres qui ont plus que doublé depuis 1990. Invalidante, cette maladie s’explique par des causes multiples, à commencer par des facteurs environnementaux et sociaux désormais bien connus : la consommation en excès de produits ultratransformés, trop riches en sucre et en gras, la difficulté d’accès, notamment pour les plus pauvres, à des produits frais et sains, mais aussi la sédentarité croissante. Outre ces facteurs, d’autres, plus complexes, ont été mis en évidence par les recherches récentes – notamment le rôle déterminant des hormones et du système de récompense : car l’obésité est une maladie qui se passe avant tout dans le cerveau, siège du contrôle de la satiété et du métabolisme. Si des causes génétiques peuvent aussi favoriser le surpoids, des mécanismes d’ordre épigénétiques entreraient également en jeu, comme l’a démontré une étude de l’université de Munich sur les gamètes d’individus obèses : le régime alimentaire de la mère comme du père pourraient influencer le métabolisme de l’enfant à naître, et ses risques de développer obésité ou diabète. Dans un tel contexte, la volonté seule est bien souvent insuffisante pour permettre aux patients de perdre du poids : la médecine est en première ligne pour proposer des traitements innovants, de la chirurgie bariatrique à la stimulation magnétique cérébrale en passant par les injections de sémaglutides, qui produisent depuis quelques années des résultats spectaculaires.

Remèdes miracles ?

Entre l’Allemagne, l’Italie, la France et le Danemark (deux des pays les moins touchés par l’obésité en Europe), ce documentaire part à la rencontre de médecins et de chercheurs spécialisés pour dresser un état des lieux des connaissances actuelles. Il suit également des patients décidés à sortir de l’obésité, aidés par des traitements sur mesure : un jeune Danois porteur d’un défaut génétique inhibant la leptine – l’hormone responsable de la sensation de satiété – qui provoque chez lui une faim permanente et insatiable ; des Allemands lancés dans une cure combinant rééquilibrage alimentaire et exercice physique ; une Française franchissant le cap de la chirurgie ou une patiente italienne sujette à des compulsions alimentaires, enrôlée dans des essais cliniques de stimulation cérébrale, qui a déjà prouvé son efficacité dans le traitement des addictions. Un tour d’horizon qui ne fait pas non plus l’impasse sur les dangers de certains traitements vendus comme des « remèdes miracles » contre le surpoids.

Documentaire de John A. Kantara et Ursula Duplantier (Allemagne, 2025, 54mn) disponible jusqu’au 29/05/2026