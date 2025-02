Documentaire

À partir des années 1960, Ibiza voit arriver une importante communauté hippie : Parisiens soixante-huitards, jeunes Américains opposés à la guerre du Vietnam et autres idéalistes venus du monde entier s’installent sur la petite île espagnole des Baléares, portés par un même élan de liberté.

Après la mort du dictateur Francisco Franco en 1975, de plus en plus de personnalités découvrent Ibiza et succombent à son charme. Les villes s’agrandissent et se modernisent, tandis que des artistes comme Bob Marley ou Freddie Mercury viennent s’y produire. Aujourd’hui, si l’île est avant tout réputée pour ses boîtes de nuit et ses soirées techno, l’esprit de liberté qui la caractérise semble toujours flotter dans l’air.

Documentaire de Fabian Wolf (Allemagne, 2024, 43mn)

