Documentaire

Dans les airs, sur terre et en pleine mer, les forces armées françaises sont en permanence ravitaillées en pétrole. En moyenne, chaque année près de 800 millions de litres de carburant sont consommés par les armées françaises, l’équivalent de 13 millions de plein voitures. Parce que les opérations se gagnent aussi grâce au pétrole, le ministère de la Défense Français s’appuie sur un organisme centenaire unique : le service des essences des armées (SEA). Approvisionnement, stockage, contrôle qualité et distribution, l’organisme assure le soutien pétrolier des forces partout dans le monde. Le Journal de la Défense ( #JDEF) vous emmène dans le Sahara à la rencontre de ces soldats du pétrole. Au Niger, au Tchad et au Mali, vous allez découvrir comment ces femmes et hommes relèvent chaque jour un incroyable défi logistique même en plein désert (Opération Barkhane).