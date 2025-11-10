Aubervilliers, aux portes de Paris, est aujourd’hui l’une des villes les plus marquées par la précarité, la délinquance et...
En 2019, 150 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-compagnon. Face à ce fléau, les journalistes...
Plusieurs milliers de garages clandestins en seine St Denis, 300 rien que dans la ville de Stains, cachés au...
Portraits de cinq femmes en école de police. Ce qui les attend sur le terrain : se retrouver dans...
Camille Kolber, 69 ans, riche retraité luxembourgeois, tué à coups de hache. Dans la chambre: un crucifix laissé à...
L’affaire Alexandre Pasternak est un fait divers tragique survenu en juillet 2019 à Arriance, en Moselle. Le 4 juillet,...
En cet automne 2024, deux nouvelles plaintes sont venues s’ajouter au déjà très lourd dossier de Patrick Poivre d’Arvor,...
Ils sont 130 policiers pour une ville de 54.000 habitants. A Narbonne, c’est surtout la nuit que les interventions...
Cryosave, une banque commerciale suisse de cellules souches de sang de cordon est accusée de faillite frauduleuse laisse plus...
Au début des années 90, Pablo Escobar était recherché par les polices du monde entier. Retour sur une traque...
Il y a un mystère Fargette. D’après ceux qui l’ont côtoyé, c’était un voyou sans grand relief, loin d’avoir...
Au cœur de la riposte policière au Brésil, dans la ville de Natal, l’une des plus violentes du pays,...
Christophe, Manu et Jean-Jacques sont membres de la BRI-N, la Brigade de Recherche et d’Intervention Nationale. Les 30 policiers...
Le Mexique est déchiré par la guerre des cartels qui s’affrontent pour dominer le marché de la drogue. Des...
La frontière franco-espagnole est une plaque tournante de la criminalité malgré la présence massive des forces de l’ordre. Après...
En exclusivité, ce document a pu suivre de l’intérieur l’opération « Place nette » lancée à Aiguelongue, un quartier...
Sur une péniche, à Neuilly-sur-Seine, le 1er décembre 2005, Franck Renard Payen découvre le corps pendu de Dominique Aubry,...
Eugène Weidmann surnommé le « tueur au regard de velours », est un assassin célèbre des années 1930…
Chaque mois 6 femmes meurent sous les coups de leurs maris. Soit une femme tous les 5 jours. Personne...
Dimanche 21 novembre 2004. Il pleut en Ile-de-France et dans la cité des carreaux de Villiers-le-bel. Réunis dans la...
