Documentaire Aubervilliers : le chaos aux portes de Paris Aubervilliers, aux portes de Paris, est aujourd’hui l’une des villes les plus marquées par la précarité, la délinquance et...

Documentaire Féminicides : déconstruire le mécanisme En 2019, 150 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-compagnon. Face à ce fléau, les journalistes...

Documentaire Seine-Saint-Denis : sans papier, il répare illégalement des voitures depuis ses 16 ans Plusieurs milliers de garages clandestins en seine St Denis, 300 rien que dans la ville de Stains, cachés au...

Documentaire Cinq femmes à l’école de police Portraits de cinq femmes en école de police. Ce qui les attend sur le terrain : se retrouver dans...

Podcast L’affaire Camille Kolber : le tueur à la hache Camille Kolber, 69 ans, riche retraité luxembourgeois, tué à coups de hache. Dans la chambre: un crucifix laissé à...

Podcast L’affaire Alexandre Pasternak L’affaire Alexandre Pasternak est un fait divers tragique survenu en juillet 2019 à Arriance, en Moselle. Le 4 juillet,...

Podcast PPDA, impunité à la une En cet automne 2024, deux nouvelles plaintes sont venues s’ajouter au déjà très lourd dossier de Patrick Poivre d’Arvor,...

Documentaire Narbonne la nuit : misère, délinquance sévère et pas assez de cellules Ils sont 130 policiers pour une ville de 54.000 habitants. A Narbonne, c’est surtout la nuit que les interventions...

Documentaire Où sont passées les cellules souches de 250’000 bébés ? Cryosave, une banque commerciale suisse de cellules souches de sang de cordon est accusée de faillite frauduleuse laisse plus...

Documentaire Pablo Escobar : la grande traque Au début des années 90, Pablo Escobar était recherché par les polices du monde entier. Retour sur une traque...

Documentaire Les parrains de la côte – Le mystère Fargette Il y a un mystère Fargette. D’après ceux qui l’ont côtoyé, c’était un voyou sans grand relief, loin d’avoir...

Documentaire Police au Brésil : la riposte face à la violence des cartels Au cœur de la riposte policière au Brésil, dans la ville de Natal, l’une des plus violentes du pays,...

Documentaire BRI : policiers d’élite VS grand banditisme Christophe, Manu et Jean-Jacques sont membres de la BRI-N, la Brigade de Recherche et d’Intervention Nationale. Les 30 policiers...

Documentaire Cartels de drogue au Mexique : un pays au bord de l’overdose Le Mexique est déchiré par la guerre des cartels qui s’affrontent pour dominer le marché de la drogue. Des...

Documentaire France-Espagne l’autoroute de tout les trafics La frontière franco-espagnole est une plaque tournante de la criminalité malgré la présence massive des forces de l’ordre. Après...

Documentaire Opération Place nette : chasse contre le trafic à Montpellier En exclusivité, ce document a pu suivre de l’intérieur l’opération « Place nette » lancée à Aiguelongue, un quartier...

Documentaire Dominique Aubry : l’étrange pendaison sur la péniche Sur une péniche, à Neuilly-sur-Seine, le 1er décembre 2005, Franck Renard Payen découvre le corps pendu de Dominique Aubry,...

Documentaire Eugène Weidmann – Le tueur guillotiné Eugène Weidmann surnommé le « tueur au regard de velours », est un assassin célèbre des années 1930…

Documentaire Violence conjugale – Traitement de choc pour maris violents Chaque mois 6 femmes meurent sous les coups de leurs maris. Soit une femme tous les 5 jours. Personne...