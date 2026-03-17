Des cures minceur remplies de substances toxiques, du thon artificiellement coloré, des fromages qui usurpent des labels AOP… la fraude s’invite de plus en plus à notre table. Un business très lucratif pour les escrocs, mais loin d’être sans conséquence pour notre santé. Heureusement, certains producteurs veillent au grain et défendent des produits irréprochables.