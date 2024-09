Documentaire

Alors qu’il venait de fonder en 1918 la compagnie qui deviendra l’Aéropostale, Pierre-Georges Latécoère ambitionne déjà de passer les Pyrénées et l’Espagne pour relier la France au continent africain. La prouesse est réalisée en moins de cinq ans. Dès le mois de mai 1923, les lignes aériennes Latécoère rallient Dakar et les étapes jalonnent toute la côte Atlantique, du Maroc à la Mauritanie et au Sénégal. C’est sur ce parcours que des pilotes de légende, Saint-Exupéry, Reine ou Guillaumet, ont fait leurs armes. Un siècle plus tard, les équipages du raid Latécoère-Aéropostale survolent chaque année la Ligne, à la rencontre des habitants et de leurs pays. Jusqu’à Dakar, porte de l’Atlantique-Sud. Embarquement immédiat aux côtés des équipages du Raid Latécoère. Un documentaire disponible jusqu’au 16/12/2021.