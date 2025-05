Documentaire

En Romandie, lorsque l’on évoque Genève, on pense plutôt « bitume, jet d’eau ou encore Salève »… mais, à priori, ça n’est pas à une étendue de nature que l’on associe à ce canton urbain du bout du lac. Et pourtant, Genève-ville est entourée d’une campagne surprenante et notamment d’un bord de Rhône très sauvage. A quelques kilomètres du centre ville, certains y voient même l’Amazonie… Qu’ils soient pêcheurs, paddleurs ou simples observateurs amateurs, des genevois nous racontent, au fil du Rhône, l’émerveillement et les ressources que leur apportent cette nature à portée de ville. Un reportage de Thibaut Kahlbacher et Muriel Reichenbach.