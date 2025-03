Documentaire

Capitale de la Corée du Sud, Séoul est une immense métropole où les gratte-ciel modernes, les métros high-tech et la culture pop côtoient les temples bouddhistes, les palais et les marchés de rue. Les attractions notables incluent le futuriste Dongdaemun Design Plaza, un palais des congrès aux formes courbes avec un parc sur son toit, le palais de Gyeongbokgung, qui disposait autrefois de plus de 7 000 pièces, et le temple Jogyesa, où se trouvent des pins et des acacias plusieurs fois centenaires. Un documentaire de Pierre Brouwers, Production Media 9