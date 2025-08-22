Il y a cinquante ans, le 31 octobre 1970, 500 jeunes se retrouvent sur la piste de danse du 5/7, une nouvelle boite de Saint Laurent du Pont.
A l’époque, ce genre d’institutions fleurit partout en France, parfois sans faire grand cas des conditions de sécurité.
Vers 1h30 du matin, un feu prend et se répand à une vitesse folle. En dix minutes, 146 jeunes meurent brûlés vifs. Cet incendie, le plus meurtrier du 20ème siècle en France, a soulevé et soulève encore bien des questions.
Extrait du film : « Le bal tragique – 50 ans de faits divers »
Réalisation : Ketty Rios Palma