Quatre-vingts ans après l’incendie qui a entraîné la perte du mythique zeppelin Hindenburg, le 6 mai 1937, la légende des ballons s’offre un nouveau chapitre combinant puissance, écologie et nouvelles technologies. Au départ, les dirigeables étaient essentiellement destinés à promener une clientèle aisée entre l’Europe et les Etats-Unis. Aujourd’hui, leurs fonctions se sont diversifiées : surveillance des côtes ou des frontières, transport d’hôpitaux entiers pour des organisations humanitaires, mesure de la radioactivité.