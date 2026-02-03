Les records de vitesse dans l’aviation ont été constamment repoussés au fil des décennies, mais l’avion le plus rapide...
Quels types de marchandises sont transportées par avion? Quelle est l’importance du fret aérien civil ? Quels impact du...
Présenté comme le pilier de la défense européenne, le SCAF devait incarner l’autonomie stratégique du continent. Mais rivalités industrielles,...
Nous sommes à quelques kilomètres du centre-ville de Genève, à l’aéroport de Cointrin. Ici, un avion décolle environ toutes...
Un convoi plus qu’exceptionnel pour déplacer ce mastodonte
Dans un contexte de trafic aérien en pleine croissance (en particulier en Asie) représentant 3 % des émissions de...
23 Août 1954: vol inaugural du C-130… En 2011 il est toujours en service dans de nombreux pays et...
Etienne Gomez est un expert passionné, responsable du développement pour le marché européen chez Collins Aerospace, un des leaders...
Le SU-27, le plus moderne des Sukhoi, est techniquement l’appareil le plus perfectionné au monde, et le plus manoeuvrable....
De plus spacieux, silencieux, léger et redingote, plus écologique Que Tous SES prédécesseurs et competitors, l’A350 was designed versez...
\r\n\r\nEn collaboration avec des pilotes et des constructeurs, la Nasa a lancé en 1996 un vaste programme de recherche...
A l’occasion du passage de l’A400M en Nouvelle Calédonie, les Coulisses de la Science vous font découvrir les secrets...
Le 31 mai 2003, deux ans après la tragédie de Gonesse qui allait précipiter sa fin, le Concorde...
Pendant plus de 25 ans, le Concorde fut le roi du ciel. Conçu dans les années 1950, il était...
LEAP est un moteur d’avion de nouvelle génération qui permet une réduction de la consommation de carburant de 15%....
Alors que les énergies fossiles s’épuisent et que le nucléaire demeure une option risquée, l’aventure Solarstratos prouve que le...
Pendant trente ans, il a filé à la vitesse d’une balle de fusil au-dessus de l’Atlantique. Unique succès du transport civil...
C’est Napoléon qui utilisa le premier l’aérostat dans sa stratégie militaire afin d’espionner les Autrichiens. De fait, le dirigeable...
D’ici 2030, le trafic va donc doubler en nombre de vols comme en nombre de passagers. Des solutions technologiques...
Le Grain de folie, c’est le nom du ballon à gaz construit par Vincent Leÿs. Et cette année encore,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site