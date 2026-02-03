Ressources Dans la même catégorie

Article Quel est l’avion le plus rapide de l’histoire ? Les records de vitesse dans l’aviation ont été constamment repoussés au fil des décennies, mais l’avion le plus rapide...

Conférence Le transport aérien, au cœur des turbulences mondiales Quels types de marchandises sont transportées par avion? Quelle est l’importance du fret aérien civil ? Quels impact du...

Documentaire Le SCAF, l’avion de la discorde Présenté comme le pilier de la défense européenne, le SCAF devait incarner l’autonomie stratégique du continent. Mais rivalités industrielles,...

Documentaire Avions électriques : le futur de l’aviation ? Nous sommes à quelques kilomètres du centre-ville de Genève, à l’aéroport de Cointrin. Ici, un avion décolle environ toutes...

Documentaire Un A380 en pièces détachées Un convoi plus qu’exceptionnel pour déplacer ce mastodonte

Conférence Des avions électriques ? Dans un contexte de trafic aérien en pleine croissance (en particulier en Asie) représentant 3 % des émissions de...

Documentaire C-130 Hercules, le plus polyvalent des transporteurs 23 Août 1954: vol inaugural du C-130… En 2011 il est toujours en service dans de nombreux pays et...

Conférence Réinventer l’aviation pour atteindre la neutralité carbone Etienne Gomez est un expert passionné, responsable du développement pour le marché européen chez Collins Aerospace, un des leaders...

Documentaire Sukhoi, chefs-d’oeuvre de technologie Le SU-27, le plus moderne des Sukhoi, est techniquement l’appareil le plus perfectionné au monde, et le plus manoeuvrable....

Documentaire Airbus A350 : nouvelle star des airs De plus spacieux, silencieux, léger et redingote, plus écologique Que Tous SES prédécesseurs et competitors, l’A350 was designed versez...

Documentaire Avions et sécurité \r

\r

En collaboration avec des pilotes et des constructeurs, la Nasa a lancé en 1996 un vaste programme de recherche...

Documentaire Les coulisses de la Science – Dans les coulisses de l’A400M A l’occasion du passage de l’A400M en Nouvelle Calédonie, les Coulisses de la Science vous font découvrir les secrets...

Documentaire Concorde, le rêve supersonique (2iéme partie) Le 31 mai 2003, deux ans après la tragédie de Gonesse qui allait précipiter sa fin, le Concorde...

Documentaire Concorde : le génie français – 2/2 – L’avion supersonique Pendant plus de 25 ans, le Concorde fut le roi du ciel. Conçu dans les années 1950, il était...

Documentaire Le moteur LEAP, une propulsion d’avion moins polluante LEAP est un moteur d’avion de nouvelle génération qui permet une réduction de la consommation de carburant de 15%....

Documentaire SolarStratos : l’avion solaire qui défie la stratosphère Alors que les énergies fossiles s’épuisent et que le nucléaire demeure une option risquée, l’aventure Solarstratos prouve que le...

Documentaire Le Concorde : la fin tragique du supersonique Pendant trente ans, il a filé à la vitesse d’une balle de fusil au-dessus de l’Atlantique. Unique succès du transport civil...

Documentaire Dans les coulisses du trafic aérien D’ici 2030, le trafic va donc doubler en nombre de vols comme en nombre de passagers. Des solutions technologiques...